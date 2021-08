Officiellt: Chelsea-forward klar för Roma

Tammy Abraham har spelat för Chelsea ända sedan han var sju år gammal och kom till klubbens pojklag redan 2004. Sammanlagt har han gjort 30 mål på 82 A-lagsframträdanden i Chelsea-tröjan.

Nu står det klart att den 23-årige anfallaren lämnar Londonklubben för nya äventyr. José Mourinhos Roma meddelar under tisdagen att man köper loss Abraham för en summa på 40 miljoner euro, drygt 400 miljoner kronor. Engelsmannen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2026.

- Du kan känna av när en klubb verkligen vill ha dig och Roma gjorde sitt intresse tydligt direkt, säger Abraham till klubbens hemsida.

- Roma är en klubb som förtjänar att kämpa om titlar och troféer. Jag har haft upplevelsen att vinna stora titlar och jag vill vara i de tävlingarna igen - så jag vill hjälpa laget att uppnå det och komma till nivån där Roma borde vara, fortsätter Abraham, som vann Champions League med Chelsea i våras.

Centerforwarden kommer att bära nummer nio i Roma, som slutade sjua i Serie A förra säsongen och därmed kvalar till Europa Conference League i höst.

- Det är en enorm ära att vara nummer nio i den här klubben och jag kan inte vänta på att komma i gång och hjälpa laget, säger Abraham.

Alexander Isak har tidigare ryktats till Roma, men efter värvningen av Abraham lär det spåret svalna för den svenske landslagsanfallaren. I Roma finns sedan tidigare Sveriges förstemålvakt Robin Olsen, men han är på väg bort från huvudstadsklubben.

Tammy Abraham has today completed a permanent move to AS Roma.



Everyone at Chelsea Football Club thanks @tammyabraham for his contribution at Stamford Bridge and wishes him the very best for the future. 💙