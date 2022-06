Officiellt: Criscito lämnar Genoa - uppges göra MLS-flytt

Lagkapten Domenico Criscito var en starkt bidragande faktor till att Genoa slutade på elfte plats i Serie A förra säsongen. 35-åringen noterades dock bara för 20 matcher efter att ha dragits med skadeproblem under våren.

Senaste tiden har den förre italienske landslagsbacken uppgetts vara på väg bort från klubben, och nu är det bekräftat. På fredagen meddelar Genoa att kontraktet med Criscito avslutas och därmed är han fri att skriva på för en annan klubb.

"Vi tackar 'Mimmo' Criscito för allt han bidragit med både på och utanför planen. Klubbens dörrar för en framtida återkomst kommer alltid att förbli öppna", skriver Genoa på Twitter.

Samtidigt rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att Domenico Criscito är på väg att skriva på för MLS-klubben Toronto FC. Enligt uppgifterna har parterna redan enats om ett kontrakt och vänsterbacken väntas presenteras inom kort.

Tidigare i karriären har Criscito representerat Juventus och Zenit St. Petersburg. Han har även 26 landskamper med Italien på meritlistan.

