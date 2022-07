Officiellt: Juventus bryter med Ramsey - ett steg närmare värvning från PSG

Fotbollskanalen rapporterade tidigare i veckan med hänvisning till italienska uppgifter att Juventus är intresserat av Leandro Paredes från PSG, för att en värvning av honom ska vara möjlig behöver Juventus göra sig av med Ramsey och Arthur, enligt Tuttosport.

Nu är Aaron Ramseys tid i Juventus över och klubben är ett steg närmare en värvning av Leandro Paredes.

Juventus bekräftade under tisdagen att Ramseys kontrakt bryts efter en ömsesidig överenskommelse. Mittfältaren hade ett år kvar på sitt kontrakt.

Aaron Ramsey spenderade våren på lån i skotska Rangers där han bland annat vann den skotska cupen. I Juventus vann Aaron Ramsey både ligan och cupen samt den italienska supercupen. Mittfältaren stod för sex mål samt sex assist på 70 matcher.

OFFICIAL | Aaron Ramsey's contract with Juventus has been mutually terminated.



All the best, @aaronramsey! pic.twitter.com/t7rugqexRX