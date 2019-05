Officiellt: Juventus och Allegri går skilda vägar

Massimiliano Allegri tog under sommaren 2014 över som ny huvudtränare i Juventus och har bland annat lett laget till fem raka ligatitlar och två Champions League-finaler. Men efter uttåget mot Ajax tidigare i år i Champions League-kvartsfinalen, så började det storma runt tränaren som bland annat fick kritik för att spela försiktigt i Champions League och rapporter kom om att tränaren var på väg bort från klubben.

Nu meddelar Juventus, via sin hemsida, att det står klart att Allegri inte kommer att träna laget under nästkommande säsong. Allegri och klubbens president Andrea Agnelli kommer under lördagen att hålla presskonferens om det på Juventus Stadium.

Allegri har tidigare ryktats vara aktuell för att ta över bland annat Paris Saint Germain.

Den italienske tränaren har även en bakgrund som huvudtränare i bland annat Milan, Cagliari och Sassuolo.