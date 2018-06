Officiellt: Kluivert klar för Roma: "En bra klubb för mig"

Ajax holländske talang Justin Kluivert har under en längre tid varit ett hett byte på transfermarknaden och har kopplats ihop med en rad olika storklubbar. Nu har 19-åringen gjort klart med en ny klubbadress.

Roma går nu ut med att man värvat Kluivert på ett kontrakt till sommaren 2023. Klubben bekräftar även att man betalar 17,25 miljoner euro, drygt 177 miljoner kronor, för Kluivert, med prestationsrelaterade klausuler som kan lägga till ytterligare 1,5 miljoner euro, drygt 15 miljoner kronor.

- Det känns jättebra. Jag är i en otrolig klubb och jag kan inte vänta på att få komma igång, säger Kluivert i en kommentar på Romas hemsida.

- Jag tror att Roma är en jättebra klubb för mig - jag tror att de kan bygga mig till en större, starkare spelare och att jag kan göra bra saker här.

Under förra säsongen gjorde Kluivert tio mål på 30 framträdanden för Ajax i holländska Eredivisie.

Justin Kluivert är son till den tidigare storspelaren Patrick Kluivert, som bland annat spelat för Barcelona och Ajax.

