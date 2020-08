Officiellt: Lämnade Linköping - nu är Hurtig klar för Juventus

✍🏼 OFFICIAL | Lina Hurtig signs for Juventus Women! ⚪⚫



Welcome, Lina! 👋🏼



🇬🇧➡️ https://t.co/2qNX9nLbnB

🇮🇹➡️ https://t.co/R0Uh8e3lPb pic.twitter.com/YGqWuf0VnK