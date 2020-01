Officiellt: Milan lånar ut Suso - lämnar för spel i La Liga

Milans offensive mittfältare Suso, 26, lämnar klubben för utlåning till Sevilla över resten av säsongen, som dessutom har en köpoption inskriven i överenskommelsen. Det meddelade Milan, via sin hemsida, under onsdagskvällen.

Suso anslöt till klubben vintern 2015 från Liverpool och har - med undantag för en utlåning till Genoa under våren 2016 - tillhört klubben sedan dess. Under förra säsongen levererade han åtta mål och nio assist på 41 matcher i alla turneringar, medan det under den här säsongen har gått lite tyngre med endast ett mål och två assist på 17 matcher totalt.

Spanjoren hade, inför den här utlåningen, tre raka ligamatcher på bänken utan speltid. Han satt även under tisdagen på bänken mot Torino i italienska cupen.