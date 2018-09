Officiellt: Milan plockar in Arsenals vd

Ivan Gazidis tog i november 2008 över som ny vd i Arsenal, men spekulerades nyligen vara på väg bort från klubben efter snart tio på posten. Milans nye ägare - den amerikanska hedgefonden Elliot Management - och presidenten Paolo Scaroni höll Gazidis som sitt förstaval för att ta över samma roll i Serie A-klubben.

I dag blev det till slut klart. Milan meddelade, via sitt Twitter-konto, att Gazidis ansluter till Milan och tillträder som ny vd i klubben från och med den 1 december i år. Gazidis arbetar inom Arsenals verksamhet fram till den sista oktober.

- Under de senaste tio åren har jag haft privilegiet att ägna mig åt den här stora klubben. Arsenal går in i ett nytt kapitel och jag har gjort allt jag kan för att säkerställa att klubben är i en bra situation för att ta sig an den utmaningen. Det inkluderar faciliteter i världsklass och enastående ledare inom varje sektion som bär klubbens värderingar, där även Unai Emery, Raul Sanllehi och Vinai Venkatesham ingår, säger Gazidis till Arsenals hemsida.

Arsenal meddelade i sin tur att Raul Sanllehi blir ny sportdirektör i klubben, medan Vinai Venkatesham, som tidigare var kommersiell chef, får en ny, mer administrativ direktörsroll i klubben "managing director". De ersätter för stunden Gazidis roll i klubben.