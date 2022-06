Officiellt: Milan värvar Heffernan

Cathal Heffernan, född 2005, var utlånad till AC Milan från irländska Cork City FC förra säsongen. Den 17-årige mittbacken höll till i Milanoklubbens akademilag där han imponerade, så pass mycket att han nu köps loss.

Cork City bekräftar nämligen att Milan har utnyttjat köpoptionen som fanns inskriven i låneavtalet. Heffernan ansluter därmed permanent till regerande Serie A-mästaren och har skrivit på ett kontrakt till slutet av säsongen 2025.

- Det är en spännande övergång för Cathal, när han nu tar nästa steg i sin karriär. Att se en ung spelare gå från vår akademi till en så stor klubb som AC Milan understryker det fantastiska arbete som görs av Liam Kearney (akademichef) och hans team i akademin, säger Cork Citys ordförande Declan Carey till klubbens hemsida.

Cathal Heffernan har presenterat Irlands landslag på ungdomsnivå.

We can confirm that Cathal Heffernan is to join @acmilan, after the Italian side exercised their option to sign him permanently following his loan spell.



