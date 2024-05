Officiellt: Montero leder Juventus under resten av säsongen

Juventus meddelade i veckan att man sparkat sin huvudtränare Massimiliano Allegri.

Man menade på att 56-åringen brutit mot klubbens uppförandekodex, då han blivit utvisad i den italienska cupfinalen för ett raseriutbrott och hotat tidningen Tuttosports chefsredaktör efter cupfinalen.

"Uppsägningen följer efter vissa agerande under och efter den italienska cupfinalen som klubben anser vara oförenliga med Juventus värderingar och det beteende som de som representerar klubben måste stå för", skrev Turinklubben.

Men säsongen är inte över. Juventus har två Serie A-matcher kvar att spela mot Bologna och Monza, och många supportrar har ställt sig frågan vem som leder laget i de två matcherna med Allegri sparkad.

Svaret? Det blir klubblegendaren Paolo Montero, som till vardags är Juventus U19-tränare.

Turinklubben meddelar under söndagen på sin hemsida att kliver in som huvudtränare, då U19-säsongen avslutats under lördagen. De kommande två veckorna leder han därför A-laget både på träning och match.

Därefter lär Montero få återgå till sin U19-tjänst, då Juventus sägs vara i långt gångna förhandlingar med Thiago Motta för att anställa den italiensk-brasilianske tränaren som huvudtränare från och med nästa säsong.