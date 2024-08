Officiellt: Peter Amoran lånas ut till Perugia

Peter Amoran slog sig in i Östersund FK:s startelva under våren och sommaren 2022. Den då 18-årige mittbackstalangen hann göra 13 framträdanden i superettan innan italienska Parma agerade och värvade honom under sommaren.

Sedan dess har han huserat i klubbens primaveralag - och till och med fått axla kaptensrollen vid ett par tillfällen under den gångna säsongen. Han blev totalt noterad för 26 framträdanden och ett mål.

Men nu lånas svensken ut. Till Serie C.

Klubben Perugia meddelar nämligen på sina kanaler att de snytit åt sig svensken. Han har skrivit på ett låneavtal som sträcker sig till nästa sommar.

Annons

Amoran har representerat Sverige på flera olika ungdomsnivåer. Under hösten förra året blev han uttagen till två Serie B-matcher med Parma, men kom inte till spel.