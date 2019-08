Officiellt: Roma förlänger med jättetalang

Romas italienske jättetalang Nicolo Zaniolo, 20, anslöt sommaren 2018 från Inter och gjorde under förra säsongen debut i Serie A. Mittfältaren imponerade med sex mål och två assist på 36 matcher i alla turneringar och kopplades i sommar ihop med en rad olika europeiska storklubbar. Nu blir han däremot kvar i Rom-klubben.

Roma meddelade under onsdagskvällen att Zaniolo har skrivit på ett nytt avtal med klubben fram till sommaren 2024.

- För ett år sedan var det ett enkelt val att välja Roma och i dag är det ännu lättare efter en säsong som hjälpt mig att förälska mig i det här laget och den här staden, säger italienaren i en kommentar på Romas hemsida.

Zanilo gjorde även i mars i år debut i Italiens A-landslag mot Finland i EM-kvalet och har nu totalt två A-landslagsmatcher på meritlistan.

Signed on the dotted line... ⚡️📑⚡️



Nicolo Zaniolo has agreed a new five-year contract with #ASRoma! 🤝🐺✍️