Officiellt: Roma värvar målvakt - kan ersätta Olsen

För ett par dagar sedan publicerade Roma flera bilder på Twitter där man hintade om att Pau Lopez, som förra säsongen spelade i Real Betis, skulle ansluta till klubben.

Och under onsdagen blev det officiellt att målvakten ansluter till Romklubben på ett avtal fram till 2024.

- Det här är ett stort steg framåt för mig i min karriär. Jag är glad över det förtroende som denna fantastiska klubb har visat mig och jag känner mig exalterad över att ta mig an denna utmaning, säger Lopez i en kommentar på Romas hemsida.

Att Roma nu värvat en ny målvakt innebär ytterligare konkurrens för svenske Robin Olsen, som petades i slutet av förra säsongen efter att tidigare ha varit förstavalet mellan stolparna.

Om Olsen försvinner från Romklubben eller inte återstår att se, men under sommaren har han bland annat kopplats samman med en flytt till Fenerbahce och Werder Bremen.

