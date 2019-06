Officiellt: Sjachtar Donetsk-tränaren tar över Roma

I våras fick Eusebio Di Francesco sparken från Roma efter ett par svaga resultat. In som tillfällig tränare kom Claudio Ranieri, men han skulle lämna till sommaren.

Nu är sommaren här och klubben har gjort klart med ny tränare. På sin hemsida meddelar klubben att Paulo Fonseca skrivit på ett avtal som sträcker sig till sommaren 2022 och han blir därmed tränare för svenske landslagsmålvakten Robin Olsen.

- Jag ser fram emot att flytta till Rom, träffa supportrarna och börja med arbetet. Tillsammans tror jag att vi kan uträtta något speciellt, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Fonseca har tidigare tränat Sjachtar Donetsk, Porto och Braga. Den nu 46-årige portugisen hade även en framgångsrik karriär som spelare och representerade klubbar som Estrela Amadora Vitória Guimarães.

It's official - Paulo Fonseca will be the new head coach of #ASRoma!



Welcome Paulo! 🐺