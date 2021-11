Officiellt: Sjevtjenko tar över Serie A-klubb

En seger på tolv matcher och endast nio inspelade poäng - det blev droppen för Genoa. Efter 2-2 borta mot Empoli i fredags sparkade Serie A-klubben huvudtränaren Davide Bellarini.

Nu är en ersättare klar. Under söndagen meddelar klubben Andrij Sjevtjenko är klar som ny tränare för klubben. Den tidigare världsanfallaren lämnade rollen som förbundskapten för Ukrainas landslag i augusti efter att ha fört landet till kvartsfinal i sommarens EM-turnering.

"Startar det här nya äventyret för att ta Genoa tillbaka till sin fantastiska historia", skriver Sjevtjenko på Twitter.

Genoa meddelar att Sjevtjenko har skrivit på ett kontrakt till sommaren 2024.

