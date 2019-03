Officiellt: Sportchefen lämnar Roma - uppges vara på väg till Arsenal

Efter Romas Champions League-äventyr tog slut i veckan mot Porto fick tränaren Eusebio Di Francesco sparken från klubben. Men han är inte den ende som lämnar klubben. Roma meddelar nu, via sin hemsida, att man också går skilda vägar med sportchefen Monchi.

- Jag skulle vilja tacka president (Jim) Pallotta, klubbledningen, personal, spelare och supportrar för deras stöd under min tid i klubben. Jag önskar Roma all lycka till i framtiden, säger Monchi i en kommentar på klubbens hemsida.

Romas vd Guido Fienga om uppbrottet:

- Jag vill rikta ett stort tack till Monchi för hans engagemang under hans tid i klubben och vi önskar honom lycka till, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Att Monchi lämnar kommer efter en tids rykten och han tidigare uppgetts vara på väg till de brittiska öarna och närmare bestämt Arsenal. För ett par veckor sedan skrev Daily Mirror att spanjoren är förstavalet till att ta över som teknisk direktör i Londonlaget. Tidigare under fredagen rapporterade även italienska media att Monchi är på väg till Arsenal.

Roma skriver samtidigt att Frederic Massara kommer att ansvara för sportchefsarbetet tills vidare.

