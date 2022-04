Officiellt: Venezia i kris - sparkar tränaren

Serie A-nykomlingen Venezia har haft en tuff säsong och riskerar nedflyttning till den italienska andraligan. Venezia är jumbo med sex poäng upp till Cagliari på säker mark, och har bara fem matcher kvar på sig att ändra på läget.

Nu meddelar Venezia att tränaren Paolo Zanetti får gå inför avslutningen av säsongen. I stället tar Andrea Soncin över huvudansvaret för laget. Soncin kommer närmast från en roll som tränare för klubbens Primavera-lag.

Zanetti kom till Venezia under 2020 och förde i fjol upp klubben till Serie A.

