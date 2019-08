Officiellt: Watford lånar ut Sema till Serie A-klubb

Ken Sema gick förra säsongen till engelska Watford när han valde att lämna Östersund efter framgångarna i svenska cupen och Europa League. Förra säsongen fick mittfältaren göra 22 matcher för Premier League-klubben och stod för sitt första mål i den engelska högsta divisionen i en match mot Bournemouth.

Nu står det dock klart att Sema kommer att lånas ut till Serie A och Udinese. Både Watford och Udinese bekräftar på sina hemsidor att klubbarna kommit överens om ett låneavtal för den kommande säsongen.

- Sema är en snabb och smidig vänsterfotad spelare med en anmärkningsvärd teknik som kan spela alla offensiva roller på vänsterkanten bra. Och han är en spelare som med sin flexibilitet kommer att ge Tudor (Igor, tränare) många valmöjligheter, säger sportchefen Pierpaolo Marino i ett uttalande.

Både Watford och Udinese ägs av samma ägare, Pozzo-familjen, och övergångar mellan klubbarna är inte ovanliga. Förra säsongen lånade den engelska klubben ut tre spelare till den italienska, och nu skickar Watford alltså Sema till Italien för den kommande säsongen.

I den italienska klubben finns sedan tidigare svensken Svante Ingelsson.

