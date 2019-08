Officiellt: Ytter förlänger med Roma

Cengiz Under spelar till vardags i Roma och på torsdagen står det klart att yttern förlänger sitt avtal med klubben.

På sin hemsida skriver Roma att Under skrivit på ett avtal till och med 2023.

- Jag kom till Rom för två år sedan och sedan dess har jag börjat gilla staden, klubben och fansen allt mer, säger 22-åringen i en kommentar.

- Det här är en fin stund för mig och jag vill tacka klubben för att jag får fortsätta spela för Roma.

Förra säsongen noterades Under för tre mål i Serie A.

Another new deal agreed... 🤝📑✍️@cengizunder has signed a contract extension with #ASRoma that runs until 2023! ⚡️🐺⚡️