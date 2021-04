Officiellt: Zlatan förlänger med Milan

Sedan återkomsten till Milan i januari 2020 har Zlatan Ibrahimovic varit en av klubbens viktigaste spelare. Den här säsongen har svensken stått för 15 mål på 17 ligamatcher. Dessutom gjorde 39-åringen nyligen comeback i det svenska landslaget efter fem års frånvaro.

Nu bekräftar Milan att de förlänger kontraktet med Ibrahimovic ytterligare ett år, till sommaren 2022. Enligt Gazzetta dello Sport kommer svenskens lön ligga på sju miljoner euro plus bonusar när det nya avtalet träder i kraft.

- Jag känner mig väldigt lycklig. Jag har väntat på den här dagen. Jag stannar i ett år till. Det är det som spelar roll och det som är viktigast. Jag har alltid sagt att spela för Milan är som att vara hemma. Jag är väldigt lyckligt med hur klubben får mig att känna, alla som jobbar här, lagkamraterna, tränaren, supportrarna, som jag saknar på arenan. Jag skulle stanna här resten av livet om jag kunde, säger Zlatan i en video på Milans Twitter.

Svensken passar också på att hylla tränaren Stefano Pioli.

- Från första dagen har det varit väldigt enkelt att jobba med coach Pioli, för han har den rätta mentaliteten. Han har den här energin varje dag som transformerar laget för han vill få ut det mesta av laget, säger Ibrahimovic.

Zlatan återvände till Milan och den europeiska fotbollen när han lämnade LA Galaxy i januari 2020 och har varit en starkt bidragande orsak till att Milan ser ut att spela i Champions League nästa säsong efter sju års frånvaro. Under sina två sejourer hos de rödsvarta har Ibrahimovic gjort sammanlagt 84 mål på 130 matcher.

Svensken har varit skadad under delar av säsongen och missat nästan hälften av Milans ligamatcher. I matchen mot Genoa var han avstängd och mot Sassuolo senast stod han över med muskelproblem. Det är oklart om han kan spela i toppmötet med Lazio på måndag.

Förbundskapten Janne Andersson medgav nyligen i en intervju med Fotbollskanalen att han känner viss oro för Zlatans skadeproblem inför sommarens EM.

- Han har ju haft lite muskelskador. Innan har det varit baksida (lår), ljumske och vad. Lite orolig är jag. Jag ser ju enorma fördelar med att ha med honom i laget, utifrån hur det såg ut i mars när vi tog första stegen under den lilla tiden vi hade tillsammans, säger Andersson.

- Så lite orolig är jag för att den här problematiken finns för honom. Men samtidigt är han ju oerhört vältränad och atletisk.

Ibrahimovic var med och vann Serie A med Milan 2010/2011, vilket även är klubbens senaste ligatitel. Han kom först till Milan på lån från Barcelona i augusti 2010, men stannade kvar till sommaren 2012 när han lämnade för PSG och vann fyra raka ligatitlar.

2016 fortsatte karriären i Manchester United innan den allvarliga knäskadan i april 2017 som höll Zlatan borta från spel under en längre tid.

I mars 2018 skrev han på för La Galaxy i MLS och efter två år borta i USA återvände han till den europeiska toppfotbollen när han skrev på för en andra sejour i Milan i början av 2020. Nu fortsätter han alltså minst en säsong till hos de rödsvarta.

Zlatan står även noterad för 62 mål på 118 A-landskamper och återvände till det svenska landslaget till VM-kvalmatcherna mot Georgien och Kosovo i mars. Så länge han håller sig skadefri lär han vara en given del av Janne Anderssons EM-trupp i sommar - och han har inte heller stängt dörren för VM 2022.

- Så länge jag kan spela och leverera resultat kommer jag fortsätta spela. Sen om det handlar om ett år eller tio år... Jag lovar, jag kommer fortsätta spela om jag känner att jag kan leverera, sa Zlatan på landslagssamlingen i mars.

