Olsen fick straff emot sig - men Roma räddade kryss sent

Romas svenske landslagsmålvakt Robin Olsen var i veckan på tapeten i Italien, då han blev uttagen i Sky Sport Italias veckans lag. I kväll spelade han åter från start i bortamötet med Fiorentina på Stadio Artemio Franchi i Serie A, men hade en tuff första halvlek.

Olsen hamnade i den 30:e minuten i händelsernas centrum, då Fiorentina-anfallaren Giovanni Simeone kom fri framför mål och föll i en duell med svensken, vilket gav hemmalaget straffspark. Olsen var i knapp kontakt med anfallaren och fick dessutom en spark i huvudet, men trots det stod domarteamet fast vid beslutet efter videogranskning.

- Det var en straff, som du kunde ge eller inte ge. Domarna har ett tufft jobb och de tar sina beslut, vilket vi absolut accepterar. Det är inte en ursäkt, säger Roma-målskytten Alessandro Florenzi enligt Football-Italia.

Jordan Veretout var därefter kylig från straffpunkten och sköt 1-0, strax över Olsen, som slängde sig åt rätt håll mellan stolparna. Roma hade i sin tur ett par chanser för kvittering före halvtid, men fick vänta på att få fira ett mål.

Det var i stället först i den 85:e minuten som Alessandro Florenzi höll sig framme efter ett inlägg i straffområdet och sköt 1-1 till kryss och delad poäng.

- Vi kastade iväg två poäng. Jag tycker att vi spelade bättre än vad vi gjort på länge. Vi hadde några bra och dåliga perioder senast, men den här gången försökte vi att spela vår fotboll i 90 minuter, säger Florenzi.

Roma har, i och med krysset, nu tre raka matcher utan seger i ligan och är sjua i tabellen med 13 poäng upp till Juventus, som spelar senare i kväll, i serieledning i Serie A.

