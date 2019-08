Olsen har landat på Sardinien - snart klar för Cagliari: "Bra möjlighet för mig"

Sveriges landslagsmålvakt Robin Olsen inledde förra säsongen som förstemålvakt i Roma, men fick under andra halvan av säsongen finna sig i att vara andremålvakt. I sommar har målvakten spekulerats vara på väg bort från den italienska huvudstadsklubben - och nu är en utlåning nära att bli offentliggjord. Italienska tidningen Gazzetta dello Sport uppgav tidigare under fredagen att Olsen lånas ut över den kommande säsongen till Serie A-konkurrenten Cagliari och att han lär presenteras under fredagen.

Nu står det även klart att Olsen har landat på Sardinien. Han berättar, enligt Dagens Nyheter, att han ser fram emot utmaningen i Cagliari.

- Det är en bra möjlighet för mig, säger han enligt DN.

- Jag vet att det är ett bra lag, fortsätter han.

Olsen ska även, enligt tidningen, ha sagt att han är redo för att spela i Cagliaris nästkommande möte med Inter på söndag i Serie A.

Cagliari slutade förra säsongen på 15:e-plats i ligaspelet och föll i premiären förra helgen med 1-0 mot nykomlingen Brescia i den italienska högstaligan. I laget spelar sedan tidigare bland annat förre Roma- och Inter-spelaren Radja Nainggolan.

Olsen stod under förra säsongen för 27 framträdanden med Roma i Serie A. Svensken anslöt sommaren 2018 från FC Köpenhamn och har kontrakt med den italienska huvudstadsklubben fram till sommaren 2023.