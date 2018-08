Olsen med debutseger mot Barca: "Hindrade Roma från att falla"

I natt tog Roma sin första seger i försäsongsturneringen International Champions Cup, när laget besegrade FC Barcelona med 4-2. Med från start var svenske Robin Olsen, som spelade den första halvleken innan han byttes ut mot Antonio Mirante.

Olsens debut fick dock en tung inledning. Trots att ha öppnat starkt med en räddning redan i den första minuten gjorde Rafinha 1-0 för katalanerna efter sex minuter. Trots det hävdar engelska Goal.com att Barcelona kunde ha gjort mer mål än så under den första halvleken, om det inte vore för svensken.

"Roma såg försvarslösa ut inledningsvis", skriver tidningen.

"Barcelona höll på att dubbla sin ledning redan i den nionde minuten, men då fanns Olsens hand där och hindrade sitt lag från att falla".

I italienska medier är det mer sparsamt med lovord. Gazzetta dello Sport skriver att svensken hade en lugn dag på jobbet och även Corriere dello Sport är inne på samma spår.

"Det fanns inte mycket att göra för Olsen vid 1-0-målet. Men den svenske målvakten räddade sig själv kort därefter, i den nionde minuten, då han hindrade Malcolm från utöka ledningen", skriver Corriere dello Sport.

