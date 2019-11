Olsen om höstens succé - och tuffa våren i Roma: "Lärt mig av den"

I våras var Robin Olsen petad i Roma. Men under sommarfönstret lånades han sedan ut till Cagliari i en säsong och hittills har tiden på Sardinien varit en succé för målvakten. Landslagskeepern, som blev årets målvakt på Fotbollsgalan under måndagen, har fått beröm av italiensk media för sina insatser och laget ligger överraskande fyra i Serie A just nu - två placeringar före just Roma.

- Det har gått bra. Väldigt bra. Både för egen del men även för hela laget. Vi är med i toppen av Serie A, så vi är nöjda, säger Olsen.

Mot Roma under hösten fick Cagliari med sig en poäng på bortaplan efter 1-1, och på frågan om det var extra skönt att leverera då svarar Olsen:

- Det är extra skönt att spela bra hela tiden.

Olsen ser tillbaka på våren i Roma som "lärorik".

- Det var mitt första år i Italien, det var helt nytt land, ett helt nytt språk och en ny fotboll för mig. Jag har kommit in i det mer och mer. Det är något jag tar med mig i mitt bagage, som en erfarenhet. Jag har lärt mig av sakerna där och försökt ta med mig det för att göra det ännu bättre.

Just nu laddar herrlandslaget på Cypern inför de avgörande EM-kvalmatcherna mot Rumänien (15 november) och Färöarna (18 november).