Olsen skadad - missar ligamatch: "Han har fått en smäll"

Den svenske landslagsmålvakten Robin Olsen har varit gjuten mellan stolparna i Roma sedan han kom till klubben förra sommaren. Olsen har bara missat en en enda match i ligaspelet, annars har han spelat vecka in och vecka ut.

Men när Roma ställs mot Chievo i Serie A på fredag så kommer tränaren Eusebio Di Francesco att få avvara svensken. Di Francesco meddelar att målvakten ådragit sig en skada.

- Han har fått en smäll, säger han enligt klubbens Twitter-konto.

Di Francesco hoppas dock att målvakten kommer till spel när Roma ställs mot portugisiska Porto i Champions League nästa tisdag.

- Manolas kommer också att missa matchen, men vi hoppas att båda är tillbaka till tisdagens match mot Porto.

Olsen har gjort totalt 28 framträdanden för Roma under säsongen och på dem har noterats för 7 hållna nollar och 42 insläppta mål.

