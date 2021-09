Övergången sprack - på grund av felskickat mail

Lazio har inlett Serie A på bästa möjliga sätt, med två segrar på två matcher. Men det fanns ändå önskemål om att förstärka truppen. Klubben hade ögonen på Filip Kostic, 28, som tillhör Eintracht Frankfurt.

Men när transferfönstret stängde på tisdagskvällen hade de inte lyckats värva serben. Redan några dagar tidigare var Lazios sportchef Igli Tare arg över att den tyska klubben inte ville släppa Kostic.

- Jag är förvånad över att Frankfurt nu säger att Kostic inte är till salu och att det inte handlar om priset. Det lät annorlunda innan. Jag hade inte fått intrycket att Kostic inte skulle få lämna klubben. Vi hade varit redo att förhandla om priset igen. Men det hände inte, säger Tare, enligt tyska Bild.

Då hade Eintracht fått in ett bud på Kostic, som låg på drygt 100 miljoner kronor. Det var klubben inte nöjda med utan tackade nej.

Det är därefter det verkar ha blivit krångligt. Lazio ska ha blivit ombedda att skicka in ett skriftligt erbjudande, via e-post. Det nästa de hörde var att Eintracht gick ut offentligt och sa att de bara fått in ett bud på Kostic, vilket var det som hade nekats.

Därför blev det ingen affär mellan klubbarna. Vad som hade gått snett upptäcktes för sent för att en överenskommelse skulle kunna hittas. Det skriftliga erbjudande ska enligt Bild ha skickats från Lazio, men kom aldrig fram till den säljande klubben. Tidningen menar att italienarna har skickat till fel e-postadress.'

Sky Sport-journalisten Gianluca Di Marzio menar dock att Eintracht med mening gav ut en felaktig e-postadress, då de ville ha kvar Kostic och då ville kunna säga till honom att inga tillräckligt bra bud hade kommit in. Dessa uppgifter har Eintracht sedan dementerat och delger att det var bokstaven K som inte kom med i e-postadressen. De menar också att italienarna själva har erkänt detta i efterhand.

När affären med Kostic gick i stöpet plockade Lazio istället in Mattia Zaccagni på lån från Verona.