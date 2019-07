Palermo tvångsdegraderat till fjärdedivisionen

Palermo blev trea i Serie B - men flyttas ner till Serie D. Detta meddelade italienska fotbollsförbundet under fredagen.

Klassiska italienska klubben Palermo, hemmahörande på ön Sicilien, har under många år varit en del av den italienska fotbollens finrum - Serie A - men ramlade senast ur högstaligan våren 2017 med en 19:e-plats i ligan. Förra säsongen slutade laget på tredjeplats i Serie B, men fick trots det inte kvala via play off för spel i Serie A nästa säsong, i stället blir laget nu tvångsdegraderat till italienska fjärdeligan, Serie D.

Det italienska fotbollsförbundet gav under fredagen besked om det och anledningen är att klubben inte skött sin ekonomi. Först verkade det däremot som att Palermo enbart skulle degraderas till tredjeligan, Serie C, vilket klubben överklagade och fick rätt med i stället 20 poängs avdrag och fortsatt spel i den italienska andraligan, men med böter på 500 000 euro, drygt 5,3 miljoner kronor. I slutändan blev det däremot alltså värre än så - respass ner till den italienska fjärdeligan med anledning av klubbens ekonomiska problem.

Venezia tar till nästa säsong över Palermos plats i Serie B. Flera svenska spelare har genom åren representerat Palermo, däribland Robin Quaison, Oscar Hiljemark och Lennart "Nacka" Skoglund.