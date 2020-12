Tidigare den här veckan avled VM-hjälten och skyttekungen Paolo Rossi. Under helgen hölls – och hålls – därför en tyst minut för legendaren i samtliga Serie A- och B-matcher.

Rossi begravdes under lördagen och enligt Football-Italia bröt sig tjuvar, under begravningen, in i Rossis bostad där de stal personliga saker från den tidigare VM-hjälten, bland annat en klocka, vilket Paolos fru upptäckte när hon kom hem från begravningen.

Paolo Rossi blev 64 år gammal.