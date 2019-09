Parma: ”Försökte köpa loss Kulusevski - Atalanta vägrade”

Dejan Kulusevski valde i somras att gå med på en utlåning från Atalanta till Parma. Svensken hade fått en del speltid i Serie A med fjolårsfyran i tabellen, men för att få ännu mer speltid valde klubben att gå med på att låna ut honom till Serie A-konkurrenten.

- Jag ville gå på utlåning, då jag känner att det är det bästa steget för mig det här året. Jag kom därmed överens med min agent och med Atalanta om att jag skulle gå på lån. Då kom det erbjudanden och sedan tog det lite tid att komma överens tillsammans om vad som var bäst och det var Parma, sa han till Fotbollskanalen i slutet av juli.

Nu medger Parma att de helst hade velat ha möjligheten att köpa loss 19-åringen, som den här veckan är med Sveriges U21-landslag inför matchen mot Irland i EM-kvalet.

- Lagets medelålder har fallit och vi har en bra blandning av unga och erfarna spelare. Det enda begränsade lånet är Kulusevski, som vi försökte få ett pris på eller en köpoption. Men Atalanta har satsat på killen, fast vi vann kampen med flera andra Serie A-klubbar genom att få honom hit”, säger sportchefen Daniele Faggiano till La Repubblica.

Kulusevski har fått starta Parmas samtliga tre inledande matcher på säsongen och står noterad för två assist, som bägge kom mot Udinese i den senaste omgången.

🎙 #Faggiano: "We've tried to lower the average age of the team, creating a mix of younger and more experienced players. The only deal where there's no option to buy is the signing of Kulusevski on loan."#nextchApter #ForzaParma 💛💙