Parma misstänks för matchfixning - kan kastas ur Serie A

Det var inför den sista omgången av Serie B den gångna säsongen som Parma-spelarna Emanuele Calaio och Fabio Ceravolo, enligt tidningen Gazzetta di Parma, skickade sms till motståndarduon Filippo De Col och Alberto Masi (som spelar för Spezia). Meddelandena har tolkats som ett försök att rigga matchen och säkra avancemang till Serie A.

Parma vann matchen med 2-0 och nu ska Calaio och Ceravolo upp i rätten inom tio dagar, enligt football-italia.net.

Enligt ANSA kan Parma, om det blir en fällande dom, straffas genom att bli nedflyttat till Serie B igen.

"Parma Calcio 1913 läser med rädsla och förvirring om rapporterna i media om en påstådd överträdelse av artikel sju i regelverket, sänt från den federala åklagaren till klubben om att spelarna Emanuele Calaio och Fabio Cerabolo ska ha sänt textmeddelanden till tidigare lagkamrater före mötet med Spezia och Parma och vill göra klart följande"

"Vi kan verkligen inte tänka oss hur texten och innehållet i meddelandena i fråga möjligen skulle kunna indikera en sådan seriös situation och vi är övertygade om att de som bedömer det här utifrån reglerna gör det rättvist och förnuftigt".

BOOM! Serie A has charged Parma for attempting fixing - referring to text messages from 2 players before the last game, who had been asking to their rivals not to play at their best.

Parma now risking to lose the promotion to Serie A