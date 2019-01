Piateks succé - blev tvåmålsskytt mot Napoli: "Förväntade mig det - bara början"

Krzysztof Piatek slog under höstsäsongen ner som en blixt i Italien. Polacken imponerade med 13 mål på 19 matcher för Genoa under sin första säsong i Serie A och blev tidigare i januari såld till Milan för att komma in som ersättare till Gonzalo Higuain som i sin tur lämnade för ny utlåning från Juventus till Chelsea.

Piatek gjorde i helgen debut med ett inhopp i det mållsa mötet med Napoli, men lät därefter inte succén vänta. I går blev det två mål i 2-0-segern mot Napoli i Coppa Italia.

- Jag förväntade mig en kväll som den här. Jag sa att jag var redo och fick utdelning, men det här är bara början. Båda målen var jättebra, även om de var olika. Före matchen pratade jag med Diego Laxalt och Fabio Borini och frågade om att få höga och långa bollar eftersom att jag föredrar att få bollen på det sättet, säger anfallaren enligt Football-Italia.

Milan-tränaren Gennaro Gattuso var också full av beröm efteråt, men betonade även att hela lagets insats var bra.

- Piatek gjorde andra målet från ingenting. Han är en dödlig skytt i den sista tredjedelen (av planen). Vi är glada över att ha honom med oss, men vi måste berömma hela laget eftersom att vi sårade och försvarade oss som en enhet, säger Milan-tränaren enligt Football-Italia.

Gattuso fick även en fråga om han kan tänka sig att använda Piatek och talangfulle anfalklare Patrick Cutrone på planen samtidigt, men var mer skeptisk till det.

- Vi försökte att spela med två anfallare den här säsongen. Jag gillade inte det. Just nu föredrar jag att ha ett mer balanserat lag, säger han.

Vidare var förstås Gattuso nöjd med Milans insats i sin helhet.

- Napoli är ett lag med mycket bollinnehav som trycker tillbaka dig eftersom att deras ytterbackar går över att till vara attackerande wingers (i anfallsspelet). Du måste spela smart för att stänga ner passningsvägarna och det gjorde vi, säger han.

- Vi spelade bra fotboll under inledningen av säsongen, men läckte även defensivt. Nu var vi mer solida. Paqueta (Lucas) tillför kvalitet, Castillejo (Samu) snabbhet. Hela laget har imponerat, fortsätter han.

Milan är just nu placerat på fjärdeplats i Serie A, men numera även klart för semifinal i italienska cupen Coppa Italia.