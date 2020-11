Pioli: "Inte funnits något behov att prata med Zlatan"

I torsdags åkte Milan på en rejäl smäll. Man föll med 3-0 hemma mot Lille i Europa League. Zlatan Ibrahimovic byttes ut i den andra halvleken - och visade då tydligt att han var frustrerad.

Enligt Corriere Della Sera var den svenske superstjärnan irriterad på sig själv och sina lagkamrater för prestationen. Han ska inte ha varit missnöjd med tränaren Stefano Pioli.

Pioli själv har nu gett svar på om han tagit upp saken med sin forward.

- Om jag har pratat med Ibra? Jag pratar ofta med mina spelare, både när det går bra och dåligt. Men vi jobbar alla i samma riktning och det har inte funnits något behov för att prata nu, säger tränaren enligt Sempremilan.com, som hänvisar till Milannews.it.

- Vi vet alla att vi inte höll en bra nivå i torsdags men vi har kvaliteterna som krävs för att repa oss.

Milan möter Hellas Verona i Serie A under söndagen. Avspark klockan 20.45. Du ser matchen på C More Fotboll eller på cmore.se.