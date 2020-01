Pioli tokhyllar Ibrahimovic: "En gåva från Gud till oss"

Milans chefstränare Stefano Pioli, som i oktober i fjol ersatte Marco Giampaolo, har ännu inte riktigt fått fart på den italienska storklubben. Milan är på tiondeplats i Serie A, men har efter Zlatan Ibrahimovics comeback i klubben ännu inte förlorat. Ibrahimovic gjorde debut med ett inhopp mot Sampdoria (0-0) och därefter blev det 90 minuter på planen och ett mål i förra lördagens 2-0-seger mot Cagliari i Serie A.

Inför söndagens möte med Udinese hyllar nu Piolo sin svenske spelare. Han menar att Ibrahimovic är väldigt viktig för laget.

- Han är inte här bara för att han är en ikon, han är otroligt viktig för laget både på och utanför planen. Särskilt för sin professionella attityd i omklädningsrummet, säger tränaren under en presskonferens enligt Expressen och fortsätter:

- Han är en gåva från Gud till oss, han visar varje dag vad det innebär att vara en vinnare.

Piolo menar vidare att Ibrahimovic är väldigt engagerad på träningar och att han därmed har höjt nivån på träningspassen. Pioli anser nu bara att Ibrahimovic behöver fler träningspass i sig för att komma i toppform.

Milans möte med Udinese börjar klockan 12.30 under söndagen och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.