Piolis svar om Ibrahimovics framtid: "Jag hoppas inte det"

Med två omgångar kvar av säsongen gör Milan upp med Inter om Serie A-titeln. Milan toppar tabellen med två poäng ner till Inter och ställs under söndagskvällen mot Atalanta hemma på San Siro i den näst sista omgången.

Zlatan Ibrahimovic, 40, har under senaste tiden gjort inhopp och får möjligen även under söndagen chansen mot Atalanta. Det skulle kunna bli 40-åringens sista match på San Siro, då han har ett utgående avtal, precis som att det är ovisst om han lägger av efter säsongen.

På frågan om morgondagens match är Ibrahimovics sista dans svarar Milan-tränaren Stefano Pioli så här under en presskonferens:

ANNONS

- Nej, jag tror inte det. Det är två matcher kvar, säger tränaren enligt Milannews.it.

- Sista på San Siro? Jag hoppas inte det, det är en mästare med stort M. Då refererar jag inte bara till den tekniska aspekten. Jag har en gränslös aktning för honom. Jag hoppas att det inte är fallet, men Zlatan har intelligens att avgöra sin egen framtid, fortsätter han.

Ibrahimovic har under den här säsongen haft stora skadeproblem och är noterad för åtta mål och tre assist på 26 framträdanden.

Milans möte med Atalanta börjar klockan 18.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.