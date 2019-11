PSG-ägarna uppges intresserade av att köpa Napoli

Efter tumultet i Napoli verkar klubbens president och huvudinvesterare Aurelio De Laurentiis inte ha något intresse kvar för Serie A laget. De Laurentiis äger två italienska lag, Napoli och Bari. Bari köpte De Laurentiis 2018 och är troligtvis mindre benägen att sälja det, skriver Football Italia.

De Laurentiis köpte Napoli 2004, när laget låg i Serie C. Under hans styre så steg de till Serie A, men han har också fått kritik, framför allt under upptakten av den här säsongen, för hur han skött klubben

Al-Thani är kungafamiljen i Qatar och de ska nu visat intresse för att köpa klubben, skriver Football-Italia, som hänvisar till brittiska Daily Mail. Det framgår dock inte vem i familjen som visat intresse, skriver tidningen.

Familjen äger sedan tidigare det franska topplaget Paris Saint-Germain.