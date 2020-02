PSG besegrade Lyon - efter bisarrt självmål

Paris Saint-Germain besegrade under söndagskvällen Lyon med 4-2. Om motståndet inte var tillräckligt tufft på förhand så smällde Lyons Fernando Marcal in ett otroligt självmål.

Inför omgång 24 ledde Paris Saint-Germain Ligue 1 med hela tio poäng före Marseille på andraplats. Ett försprång som skulle bli ännu större under söndagskvällen när Lyon gästade Parc des Princes.

Fronttrion med Angel Di Maria, Mauro Icardi och Kylian Mbappe skulle rivstarta när den förstnämnde drev in från högerkanten innan han slog in 1-0 vid första stolpen. 16 minuter senare var det dags igen när Kylian Mbappe enkelt chippade in 2-0 efter att han kom fri med Lyons målvakt Anthony Lopes. 2-0 skulle stå sig till halvtid och ut inför den andra halvleken kom Lyons Fernando Marcal - så sugen att näta att han dundrade in bollen i sitt egna mål.

Lyon reducerade kort därefter via Martin Terrier men sedan handlade det mesta återigen om de franska mästarna Paris SG. Edinson Cavani punkterade matchen när han i den 79:e minuten satte slutresultatet 4-1.

Härnäst står franska cupen på schemat där PSG ställs mot Dijon i kvartsfinalen medan Lyon möter Marseille.