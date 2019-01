Quagliarella historisk - tangerade Batistutas målrekord: "Ger mig gåshud"

Albin Ekdals Sampdoria besegrade i dag Udinese med 4-0 på hemmaplan och lyfte därmed till sjätteplats i Serie A. Svensken gjorde åter 90 minuter på planen, men den här gången fick en lagkamrat rubrikerna efteråt - anfallaren Fabio Quagliarella.

Quagliarella, som den sista januari fyller 36 år, stod för matchens två första mål från straffpunkten och är därmed nu noterad för 16 mål på 20 ligamatcher den här säsongen. Det var dessutom elfte raka ligamatchen i rad som han blev målskytt, vilket gjorde att han tangerade ett drygt 25 år gammalt rekord i ligan för mål i antal raka ligamatcher.

Tidigare argentinske landslagsstjärnan Gabriel Batistuta hade tidigare rekordet ensam från hösten 1994 i Fiorentina, men får nu dela rekordet med Quagliarella. Det väckte känslor hos Sampdoria-anfallaren som efter matchen hade svårt att hålla tillbaka tårarna.

- Det är otänkbart. Jag blir känslosam, att få möjlighet att göra något sådant. Att bara nämna Batistuta ger mig gåshud. Jag firade lite halvt vid det första målet, bara för rekordet eftersom att jag har respekt för mina tidigare fans och Udinese, säger han enligt Football-Italia.

- Jag är mållös, tro mig. Det här är mitt liv. Jag kommer att vara 36 år om några dagar, så det gör mig stolt. Allt som har hänt tidigare och alla uppoffringar har lett till detta. Det är något som jag aldrig trodde skulle hända, fortsätter han.

Quagliarella har sedan vintern 2016 tillhört Sampdoria med först ett lån och sedan en permanent flytt till Genua-klubben. Han har även tillhört bland annat Udinese, Napoli, Juventus och Torino tidigare i karriären.

