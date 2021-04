Ranieri: "Milan är inte bara Ibrahimovic"

Milan tar under lördagen emot Sampdoria hemma i Serie A. Det blir därmed ett svenskmöte mellan Zlatan Ibrahimovic och Albin Ekdal. Nu menar Sampdoria-tränaren Claudio Ranieri att Milan är ett bra lag även utan den svenske anfallsstjärnan.

- Milan är inte bara Ibrahimovic, men han är en mästare, som får folk att förstå vad fotboll är, det vill säga uppoffringar, passion, seriös träning, stor stridsförmåga och en stor önskan om att bli bättre, säger Ranieri enligt Football-Italia och fortsätter:

- Han är en mästare och en spelare som stimulerar sina lagkamrater. De är logiskt att hans lagkamrater vill visa att de har lärt sig när han inte är där.

Milan är inför matchen på andra plats i ligan med sex poäng upp till Inter i serieledning. Inter har samtidigt en match färre spelad. Sampdoria är på tionde plats i Serie A.

Matchen börjar klockan 12.30 under lördagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.