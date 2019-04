Ranieris besked - Olsen fortsätter på bänken: "Kommer fortsätta med Mirante"

Robin Olsen blev i veckan petad mot Fiorentina. Nu meddelar Claudio Ranieri att svensken får fortsätta på bänken. - Mirante spelade bra mot Fiorentina och jag tror att jag kommer att fortsätta med honom, säger Roma-tränaren under en presskonferens.

Sveriges landslagsmålvakt Robin Olsen inledde säsongen som ordinarie målvakt i Roma, men blev i veckan för första gången petad mot Fiorentina i Serie A. I stället fick 35-årige Antonio Mirante chansen från start när Roma kryssade till 2-2 på hemmaplan.

Tränaren Claudio Ranieri uttalade sig i dag, enligt Romas Twitter-konto, om konkurrensen mellan målvakterna och sa att det lär bli Mirante som vaktar Romas mål även härnäst mot Sampdoria i morgon i ligaspelet.

- Mirante spelade bra mot Fiorentina, och jag tror att jag fortsätter med honom. Jag är alltid försiktig med att byta målvakter eftersom deras psykologi är speciell. Jag vilar Olsen lite, men det är en målvakt jag håller högt, säger Ranieri under presskonferensen.

Inte heller landslagskollegan Albin Ekdal väntas medverka i matchen. Sampdoriamittfältaren tränade i går på gym, och italienska medier uppger att han inte ännu är redo att återvända till spel efter knäskadan han ådrog sig mot Norge.

Olsen har under senaste veckorna kopplats ihop med en flytt från den italienska huvudstadsklubben. Calciomercato rapporterade senast i går att det ska finnas erbjudanden från Premier League-klubben Bournemouth samt Norwich som leder The Championship. Tidigare har även La Gazzeta dello Sport uppgett att Olsen kommer att lämna Roma i sommar och att det troliga är att det blir en flytt till just Premier League.

Robin Olsen är den här säsongen noterad för 26 ligamatcher i Serie A, sex matcher i Champions League och två matcher i italienska cupen. Målvakten har avtal med Roma fram till sommaren 2023.