Roback med i Milans trupp - kan göra Serie A-debut

Det var i somras som den talangfulle anfallaren Emil Roback, 17, lämnade Hammarby för spel i AC Milan. Då hade han bara gjort ett inhopp i svenska cupen för Hammarby, men anfallaren har imponerat så pass mycket i Milan att han nu är med i truppen till kvällens möte med Cagliari.

Det är andra gången som Roback är med i Milans trupp till en Serie A-match. Första gången var i december då han fanns med i mötet med Sassuolo.

Då fick han inte göra debut, men nu finns alltså möjligheten på nytt.

I Milans trupp finns också Zlatan Ibrahimovic med.

