Rohdén kan lämna krisklubben - Elfsborg intresserat

Redan när Crotone ramlade ur Serie A inför den här säsongen var Marcus Rohdén tydlig med att han ville få till en flytt därifrån.

- Min målsättning är att ta mig vidare. Målsättningen är att spela så högt upp som möjligt. Förhoppningsvis hittar vi något som är bättre än Crotone i serie B. Det är min agent som sköter det, klubben är medveten om att jag vill spela på högre nivå och att jag vill lämna, sa Rohdén till Fotbollskanalen i maj.

Kort därefter kopplades landslagsspelaren ihop med Serie A-klubben Udinese, men någon flytt under sommaren blev det inte. Istället har mittfältaren varit med om en tuff höst i den italienska andraligan. Crotone ligger just nu näst sist, på nedflyttningsplats till Serie C.

De senaste dagarna har olika italienska medier, däribland Messaggero Veneto, skrivit om att Rohdén kan vara på väg bort från Crotone. 27-åringen ryktas återigen vara aktuell för Udinese. Serie A-laget tränas av Davide Nicola, som Rohdén tidigare haft i Crotone.

Men Rohdéns situation har även fått hans tidigare klubb Elfsborg att göra ett försök att få hem mittfältaren till Borås Arena. Borås Tidning rapporterade i dagarna att Elfsborg har varit i kontakt med Rohdén själv och spelarens rådgivare.

Mittfältaren verkar dock inte särskilt sugen på att återvända till Elfsborg just för tillfället

- Jag överlåter det där till min agent. Jag har sagt tidigare att målsättningen är att hitta en klubb utomlands, och det gäller fortfarande. Jag spelar gärna i Elfsborg någon gång i framtiden, men det är så mycket som kan hända längs vägen så det är bättre att ta ett steg i taget, säger Rohdén till BT.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson bekräftar intresset.

- Självklart följer vi och håller kontakten med Marcus. Men känslan är att han har kvaliteten och möjligheten att fortsätta sin karriär utomlands. Den dagen han vill vända hemåt kommer vi såklart göra allt för att han ska spela i Elfsborg, säger klubbchefen till BT.

På frågan om Elfsborg visat intresse för en övergång i vinter eller till sommaren svarar Andreasson:

- Han vet om att vi är intresserade.

Rohdéns kontrakt med Crotone löper ut sommaren 2019.