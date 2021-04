Roma-försvararen rånades i hemmet: "Min familj är väldigt omskakad"

Under natten mellan torsdag och fredag drabbades Roma-försvararen Chris Smalling och hans familj av inbrott. Tre beväpnade män tog sig in i bostaden och ska ha tvingat 31-åringen, under pistolhot, att öppna kassaskåpet och ge dem Rolex-klockor, juveler samt andra föremål. Utöver han själv befann sig hans fru och deras två barn i bostaden.

På lördagsmorgonen uttalade sig den forne Manchester United-spelaren om händelsen.

”Jag vill tacka alla för ert stöd. Min familj är väldigt omskakad, men är lyckligtvis oskadd”, skriver han på Twitter och fortsätter:

”Jag hoppas att dessa människor kan hitta ett mer meningsfullt sätt att leva sina liv, utan att orsaka andra sådan skada”.

Smalling har gjort 17 framträdanden för Roma den här säsongen. Serie A-klubben möter Manchester United i semifinalen av Europa League.





I’d like to thank everyone for your well wishes and support! My family although very shaken up are luckily unharmed! ❤️



Hoping these people can find a more meaningful way to live their lives without causing such harm and distress to others.