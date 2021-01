Roma-talangen coronasmittad: "Har satt mig i karantän"

Nicolo Zaniolo har under säsongen varit borta från spel på grund av en knäskada. Prognosen har varit att mittfältaren ska vara tillbaka i mars.

Nu har 21-åringen drabbats av ytterligare ett bakslag. På Instagram bekräftar jättetalangen att han testat positivt för Covid-19.

- Hej allihopa, tyvärr har jag testat positivt för Covid-19 efter ett test som gjordes idag. Jag mår bra och har inga symptomer, men jag har såklart satt mig i karantän. Jag hoppas vara tillbaka så snart som möjligt, skriver han.

Förra säsongen gjorde Zaniolo sex mål och två assist på 26 matcher.

The player announced on Instagram he tested positive for Coronavirus.

"Hello everyone, unfortunately I’ve tested positive for COVID-19 after the swap test underwent this morning," he wrote.

"I am feeling well, I have no symptoms, but of course I’ve begun the quarantine.

“I hope I can return to Trigoria as soon as possible, meanwhile I’ll support my teammates from home.”