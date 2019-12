Roma uppges nära att köpas upp – kan få De Rossi att återvända

The Friedkin Group uppges vara nära att köpa upp Roma. Skulle det amerikanska företaget ta över den italienska klubben kan Daniele De Rossi återvända till Rom, skriver Football-Italia.

Uppgifter i Italien säger att det amerikanska företaget The Friedkin Group är nära att köpa Roma, en affär som uppges kosta omkring 815 miljoner kronor. Förhandlingar ska ha pågått ett tag och enligt italienska medier ska ett avtal mellan parterna tagits fram under julhelgen. Enligt uppgifterna är förhandlingarna ”långt gångna” och The Friedkin Group är alltså nära ett köp av klubben.

Romklubben har sedan 2012 ägts av amerikanen James Pallotta – och går köpet igenom ska Pallotta stanna kvar i klubben som minoritetsaktieägare.

Football-Italia skriver dessutom, att om köpet går igenom, att det kan innebära att klubblegendaren Daniel De Rossi återvänder till klubben. Och enligt Corriere dello Sport så ska klubbens eventuella nya ägare redan ha diskuterat med De Rossi om att återvända, italienaren skulle i så fall få en roll i den tekniska staben.

36-åringen tillbringade hela sin karriär i Roma fram till i somras då han gick till Boca Juniors. Tiden i Argentina har dock präglats av skador och De Rossi är den här säsongen endast noterad för fyra framträdanden.