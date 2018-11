Romagnoli hjälte för Milan - sänkte Udinese i 96:e (!) minuten

Milan hade en tuff inledning av säsongen, men klev in till kvällens möte med Udinese med två raka segrar i ligan, senast med 2-1 hemma mot Genoa på San Siro. Då blev mittbacken Alessio Romagnoli hjälte med mål på övertid och även den här gången satt segern långt inne för den italienska giganten.

Milan hade i första halvlek svårt att låsa upp Udinese-försvaret. Laget hade ett par chanser, där Suso och Gonzalo Higuain hotade, men i slutändan fick Higuain kliva av skadad, något som kan vara till stor oro inför framtiden. Det var i stället åter i slutet av andra halvlek och på övertid som avgörandet till slut skulle komma i matchen.

Milan ställde om i den 95:e minuten och efter ett par passningar i Udineses straffområde, så kunde Romagnoli trycka in bollen i nätmaskorna till 1-0 och tredje raka segern för Milan.

- Det finns inga första- eller andraval här. Vi spelar alla för en jättestor klubb och vill göra vårt bästa. Det var en bra match. Vi hade problem i första halvlek, men blev bättre ju länge matchen led och vi tog en viktig seger, säger Alessio Romagnoli till Sky Sport Italia.

- Det här är förmodligen min bästa period sedan jag kom till Milan, men jag hoppas fortfarande att den bästa kommer, fortsätter han.

Romagnoli och hans manskap lyfte därmed till fjärdeplats i tabellen med tio poäng upp till Juventus i serieledning i Serie A.

