Romano: Chiellini klar för Los Angeles FC - klubben hintar på sociala medier

Giorgio Chiellini meddelade tidigare i våras att han lämnar Juventus efter säsongens, då hans kontrakt med klubben går ut. En resa på 18 år som når sitt slut.

Det har länge ryktats att 37-åringens nästa klubbadress blir Los Angeles FC i amerikanska MLS, och enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är det nu klart att mittbacken skriver på för "LAFC".

Kontraktet ska redan vara påskrivet, men hur långt det är eller hur mycket Chiellini kommer att tjäna uppges inte. Samtidigt hintar klubben om övergången på sitt Twitterkonto. Man skriver "In arrivo presto", vilket på italienska betyder "kommer snart". En tweet som Chiellini besvarat med en kryptisk emoji.

Totalt blev det 561 matcher, 36 mål och 25 assist i Juventus för Chiellini.

Official, confirmed. Giorgio Chiellini signs with Los Angeles FC, deal now completed. New chapter in MLS for legendary Juventus captain. 🇺🇸🤝 #LAFC



Chiellini’s contract is already sealed. Here we go now confirmed. #MLS