Romas tunga bakslag - Chelsea-lånet korsbandsskadad

Davide Zappacosta kom i sommar in på lån från Chelsea. Nu meddelar Roma att backen är korsbandsskadad.

Roma lånade inför den här säsongen in Davide Zappacosta, 27, från Chelsea. Zappacosta är hittills noterad för en match i år, men lär nu möjligen inte spela mer den här säsongen.

Roma meddelar, via sin hemsida, att Zappacosta under fredagens träning ådrog sig en korsbandsskada och nu blir borta under en längre tid framöver.

Roma är på femteplats i Serie A. Härnäst väntar på söndag spel mot Robin Olsens Cagliari på hemmaplan i ligaspelet.