Ronaldo vilas: "Han är sliten"

Det blir ingen Cristiano Ronaldo på planen när Juventus tar sig an Benevento under lördagen. Enligt tränaren Andrea Pirlo ingår det i planen som laget har för att ta sig an det tajta matchandet framöver.

- Cristiano vilas. Han har varit lite sliten efter så många matcher, säger Pirlo till Juventus TV enligt football-italia.net.

- Vi hade inte planerat för att ta med honom till Benevento.

Glädjande för Juventus är att backen Leonardo Bonucci är tillbaka efter skada. Även Alex Sandro är aktuell för speltid.

Om Ronaldos frånvaro innebär mycket speltid för svenske Dejan Kulusevski? Det återstår att se.

Benevento-Juventus sänds på C More Fotboll och cmore.se. Avspark: klockan 18.00.