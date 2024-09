Rouhis galna resa: Debuterade i Juventus - ett år efter petningen i ungdomslaget: "Otroligt kul"

Jonas Rouhi, 20, är på plats på U21-landslagets samling för tredje gången i karriären.

- Det är målet att få representera Sverige. Det är jättekul att jag har fått den här chansen igen, säger han till Fotbollskanalen.

Sverige går en hård kamp mot Georgien om andraplatsen i EM-kvalgruppen, bakom suveränen Nederländerna. De tre bästa tvåorna går direkt till U21-EM, resten får spela playoff.

- Jag vet att vi kommer ta oss till EM. Jag är väldigt självsäker. Med de spelarna vi har och den spelfilosofin som Daniel (Bäckström, U21-förbundskapten) har kommer vi komma långt, säger Jonas Rouhi.

Just nu står vänsterbacken på sin hittills absoluta topp i karriären. Vägen dit har däremot varit mycket upp och ner, berättar han.

Rouhi inledde sin unga karriär i moderklubben Tullinge TP. Därefter spelade han i Hammarbys ungdomslag i flera år innan han flyttade till BP, där han skolades om från forward till vänsterback.

Efter ett år lämnade Rouhi BP för storklubben Juventus, 2020. Där har motgångar och framgångar avlöst varandra.

- Det har inte alltid varit lätt. Jag har haft tuffa tider.

Jonas Rouhi flyttade helt själv från Sverige till Italien, blott 16 år gammal. De första två åren efter flytten bodde han på en stor internatskola med omkring 100 spelare från olika länder.

- Det är väldigt tufft när man är så ung. Man fattar inte att lära sig språket är det viktigaste. Man tar det väldigt oseriöst, vilket är mitt fel bara, men det var väldigt tufft. Men nu efter fyra år tycker jag att jag har löst det, säger han med ett brett leende

- Jag visste att det inte skulle vara lätt i början. Jag hade fått höra det från mina föräldrar flera gånger, så de förberedde mig innan jag åkte dit. Jag bet ihop och kämpade hårt. Sen gynnade det mig till slut, så nu är jag glad.

Hur hanterade du den tuffa perioden i början?

- Jag tog det lugnt. Jag hade mycket tålamod. Jag förstod att det inte kommer vara lätt och accepterade det.

Som svårast var det för ett år sedan, när Jonas Rouhi nyligen hade flyttats upp till Juventus Nextgen-lag (U23).

- Under hösten 2023 fick jag inte spela. Jag var inte med i startelvan och vissa matcher satt jag på läktaren. Det var väldigt tufft.

- Men i slutet av december skadade sig vänsterbacken och jag fick chansen. Då gjorde jag det väldigt bra. Jag gjorde mål och sen fick jag starta varje match. Skiftet gick från noll till hundra direkt.

I vintras uppkom samtidigt intresse från två storklubbar i allsvenskan. Enligt Aftonbladet hörde sig både AIK och IFK Göteborg för om vänsterbacken.

- Jag hade inte jättestor koll på det där och då. Det var något jag lät min agent sköta. Jag hade hundra procent fokus på Nextgen.

Var det aktuell från din sida att flytta hem till Sverige där och då?

- Det var precis när jag hade börjat spela med Nextgen. Då kände jag att jag ville göra min grej och se vad som händer. Sen sa Juventus att jag inte skulle lämna. Tajmingen var inte bra för AIK, Göteborg och alla andra klubbar. Men för mig var det perfekt. Jag är glad att jag inte flyttade till något annat lag.

Efter den vassa våren i Juventus Nextgen-lag har det gått undan för Jonas Rouhi. Det hela började med att han blev kallad till A-lagets försäsongsläger. Det blev 20-åringen däremot inte särskilt förvånad över.

- Vi var 15 spelare från Nextgen som var med då, för många ordinarie spelare hade spelat EM, så jag hade kanske förväntat mig att jag skulle vara med. Det var inte jättespeciellt. Men sen började de skala av truppen.

Först bantades U23-spelarna från 15 till 10 stycken. Sen till 7. Därefter till 5 - och slutligen var det bara tre spelare kvar i seniortruppen. Samuel Mbangula, Nicolò Savona - och Jonas Rouhi.

När Juventus befann sig på försäsongsläger i tyska Herzogenaurach i slutet av juli fick Jonas Rouhi höra att nye tränaren Thiago Motta hade fått upp ögonen för honom.

- Sen fortsatte snacket och truppen skalades slutligen ner till fem spelare. Av de gick två på lån. Då förstod vi andra att vi var kvar av en anledning, säger Rouhi med ett brett leende.

Vad har Thiago Motta sagt till dig under sommaren?

- Inte jättemycket. Att ta upp mig till A-laget har sagt väldigt mycket i sig, tycker jag. Men jag vet att han förväntar sig mycket.

Den förre storspelaren Thiago Motta tog över Juventus i somras efter att i fjol ha stått för en sensationsartad prestation när han förde Bologna till en Champions League-plats för första gången på 60 år.

- Han är otroligt bra. Hans filosofi som fotbollstränare är väldigt tydlig. Han vill ha spelare som kämpar, krigar och spelar för sitt lag. Jag tycker att jag passar in bra i det.

Den 9 augusti belönades Jonas Rouhi med ett fyraårigt A-lagskontrakt av Juventus.

- Det var som ett bevis på allt hårt jobb som jag har lagt ner. Det här har varit målet sedan jag kom hit. Det var otroligt kul och jag hoppas att jag uppnår mycket.

Sommarens succé stannade inte där. För knappt två veckor sedan, den 26 augusti närmare bestämt, debuterade Jonas Rouhi i Serie A när Juventus besegrade Hellas Verona med 3-0 på bortaplan.

- Det var otroligt kul att Thiago Motta gav mig den chansen. Att få göra A-lagsdebut har varit mitt mål sedan jag kom. Jag hoppas på att jag får göra fler matcher i Juventus, säger Rouhi som byttes in i minut 77.

Vad sa Motta till dig när du skulle kliva in på planen?

- Det var vanligt fotbollssnack. Instruktioner. Det var inte att han pratade om att det var min debut, han sa att jag ska in på planen och göra det bra. Han behandlade mig som alla andra spelare. Jag tyckte att det han gjorde var perfekt.

Rouhi är tydlig när han berättar om sina mål för den nyss startade säsongen:

- Jag ska ta en plats i startelvan. Det är mitt första mål. Sen vill jag att vi vinner alla matcher som vi spelar.

Hur ser du på möjligheten att slå dig in i laget?

- Jag vet att Thiago Motta är rättvis. Om han tycker att jag är bättre kommer jag att spela. Nu är det bara för mig att bevisa att jag är den bättre spelaren. Vi får se under säsongen.

Hur bevisar man att man förtjänar chansen, i konkurrens med alla andra som vill bevisa just det?

- Man ska visa att man passar in under hans (Mottas) fotbollsfilosofi och krav på spelare, och han tycker att jag passar in väldigt bra. Det var rätt tränare för rätt spelare, så det var kanske lite tur där.

När Jonas Rouhi ska berätta om sina drömmar med karriären behöver han inte någon längre betänketid.

- Det är självklart att få spela Champions League. Förmodligen att få vinna Champions League. Förhoppningsvis får jag spela i en av de största ligorna. Premier League, Serie A, La Liga. Förhoppningsvis får jag en jättefin karriär.

Vad krävs av dig för att du ska nå dit?

- Jag behöver hålla fokuset på fotbollen och inte alla distraktioner. Jag ska fokusera på fotbollen och inte bli för bekväm, som vissa kanske blir.

Hur svårt är det att inte distraheras?

- För mig tror jag inte att det kommer vara så tufft. Jag har tydliga mål som jag vill uppnå och allt annat kommer sen.

Jonas Rouhis pappa är från Marocko medan hans mamma är från Polen. De träffades i Sverige och Jonas Rouhi själv är född och uppvuxen i Sverige. Samtidigt har det aldrig varit aktuellt för honom att representera varken Marocko eller Polen på ungdomslandslagsnivå.

- Jag har inte hört något från något av de två länderna. Jag har haft fullt fokus på det svenska landslaget, säger Rouhi med ett leende.

Är det Sverige som gäller även på A-landslagsnivå?

- Ja. Just nu spelar jag för Sverige och det är mitt fokus.