Sema skadad - missar svenskmöte i Serie A

Ken Sema, som inför den här säsongen blev utlånad från Watford till Udinese, har den här säsongen tagit en ordinarie plats i det italienska laget, men kommer under söndagen inte till spel mot Albin Ekdals Sampdoria i Serie A. Detta på grund av skadeproblem.

Sema spelade så sent som i måndags från start mot Färöarna i EM-kvalet, men tränade, enligt italienska Sky, på egen hand under den här veckan och var därmed utanför lagets matchtrupp mot Sampdoria.

Sema skriver på Instagram att han snart hoppas vara tillbaka på planen igen.

"Fokuserad på min återhämtning för att komma tillbaka så snart som möjligt", skriver Sema på Instagram.

Sema är den här säsongen noterad för ett mål på tolv matcher i Serie A. Udinese är på elfteplats i ligatabellen.

Udineses bortamöte med Sampdoria börjar klockan 18.00 under söndagskvällen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.